Російсько-українська війна - що зараз відбувається

https://racurs.ua/ua/n167476-rosiysko-ukrayinska-viyna-scho-zaraz-vidbuvaietsya.html

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Російсько-українська війна почалася 24 лютого.

Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальної шкоди армії Росії. Вона прорвалася через кордон та завдала ударів по військових аеродромах. Про це у своєму Facebook написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 Збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим, — повідомив він.

Залужний розповів, що у зоні ООС збили 5 російських військових літаків і 2 гелікоптери, знищили два танки та кілька вантажівок армії РФ

Президент Володимир Зеленський заявив про початок створення антипутінської коаліції разом із Заходом. Він закликав світових лідерів запровадити санкції проти Путіна та розпочати масштабну оборонну підтримку України.

У результаті обстрілу позицій прикордонників в Херсонській області загинув прикордонник.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у Маріуполі загинула одна людина, двоє поранено. В Одеській області ㅡ бомбардування, 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі. Наразі офіційно у Нацполіції про це не повідомляли.

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Російська військова техніка перейшла державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Деякі прикордонники зазнали поранень (кількість не уточнюють).

Ситуація на українських вокзалах залишається стабільною, приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків — Куп’янськ. Є попит на квитки у західному напрямку.