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Ракурс
Генштаб сообщил о сбитых самолетах и вертолете ВС РФ

Генштаб сообщил о сбитых самолетах и вертолете ВС РФ

24 фев 2022, 07:58
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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о первых боях во время войны с Россией.

По информации командования операции Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты пять самолетов и вертолет агрессоров.

Ранее, в 5.00, вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.



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Агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности, говорится в сообщении Генштаба.

Источник: Ракурс


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