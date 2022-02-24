Генштаб сообщил о сбитых самолетах и вертолете ВС РФ

https://racurs.ua/n167469-genshtab-soobschil-o-sbityh-samoletah-i-vertolete-vs-rf.html

Ракурс

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о первых боях во время войны с Россией.

По информации командования операции Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты пять самолетов и вертолет агрессоров.

Ранее, в 5.00, вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

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Агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности, говорится в сообщении Генштаба.