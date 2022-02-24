Силовикам-ветеранам видадуть зброю

Поліція. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167477-sylovykam-veteranam-vydadut-zbrou.html

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Національна поліція України видасть зброю силовикам-ветеранам. Такий наказ сьогодні, 24 лютого, голова Нацполіції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.

Процедура буле спрощена через вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія сьогодні, 24 лютого, почала завдавати ударів по всій території України. Вже є інформація про перші жертви.