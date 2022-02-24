Россияне выставили авто ОБСЕ перед колонной и атакуют без опознавательных знаков

РФ. Фото: УП

https://racurs.ua/n167480-rossiyane-vystavili-avto-obse-pered-kolonnoy-i-atakuut-bez-opoznavatelnyh-znakov.html

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Нападение России на Украину продолжается. В Луганской области в Красную Таловку, Милово, Городище зашли колонны российских танков.

Враг коварно выставил вперед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Пограничники с побратимами из Вооруженных сил и Нацгвардии держат оборону. В частности, Россия пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков.

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Так, в 09.40 со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска «Славутич» обстрелял территорию справа и слева от моста. Предварительно пострадавших нет

Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли пригород Харькова с использованием ракетной системы залпового огня РСЗО «Смерч».