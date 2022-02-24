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Нацбанк отреагировал на очереди у банкоматов и ввел ограничения
Нацбанк отреагировал на очереди у банкоматов и ввел ограниченияhttps://racurs.ua/n167479-nacbank-otreagiroval-na-ocheredi-u-bankomatov-i-vvel-ogranicheniya.htmlРакурс
В Украине есть достаточное количество наличных денег, но Национальный банк вводит определенные ограничения.
Установлен лимит выдачи наличных — не более 100 тыс. грн в одни руки в день, без учета выплат зарплат и социальных выплат. Это не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.
Также Нацбанк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн/долл.
Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных сил Украины и работе объектов критической инфраструктуры, — сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
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Национальный банк 24 февраля принял постановление, которым предусмотрено:
- Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим постановлением.
- Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины без начисления и снятия комиссий.
- Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
- Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, Правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины.
- Платежи правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.
- Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
- Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения.
- Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
- НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.
- НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
- Приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продаж иностранной валюты клиентами.
- Зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года.
- Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач) и Правительства отдельных разрешений НБУ).
- Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.
- Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Нацбанк призвал банковское сообщество — обеспечить работу банковских отделений, беспрепятственный доступ к банкоматам, сейфам, за исключением случаев, когда это несет угрозу жизни и безопасности клиентов и работников.