Нацбанк отреагировал на очереди у банкоматов и ввел ограничения

https://racurs.ua/n167479-nacbank-otreagiroval-na-ocheredi-u-bankomatov-i-vvel-ogranicheniya.html

Ракурс

В Украине есть достаточное количество наличных денег, но Национальный банк вводит определенные ограничения.

Установлен лимит выдачи наличных — не более 100 тыс. грн в одни руки в день, без учета выплат зарплат и социальных выплат. Это не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

Также Нацбанк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн/долл.

Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных сил Украины и работе объектов критической инфраструктуры, — сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Национальный банк 24 февраля принял постановление, которым предусмотрено:

Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим постановлением. Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины без начисления и снятия комиссий. Осуществлять безналичные расчеты без ограничений. Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, Правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины. Платежи правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде. Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений. Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме. НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год. Приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продаж иностранной валюты клиентами. Зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года. Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач) и Правительства отдельных разрешений НБУ). Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины. Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

Нацбанк призвал банковское сообщество — обеспечить работу банковских отделений, беспрепятственный доступ к банкоматам, сейфам, за исключением случаев, когда это несет угрозу жизни и безопасности клиентов и работников.