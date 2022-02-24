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Ракурс
Россия начала масштабное нападение на Украину, фото: «Вечерний Николаев»

ВСУ отбили российскую атаку в городе Счастье

24 фев 2022, 10:41
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Вооруженные силы Украины сообщают об отражении российской атаки на город Счастье Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, опубликованном на странице организации социальной сети Фейсбук.

Счастье отбито, противник понес потери, — отмечается в сообщении. — Счастье в наших руках!

При попытке нападения уничтожена техника врага и убиты около 50 оккупантов.

Счастье — город в Луганской области, расположенный на подконтрольной Украине территории на линии разграничения с ОРЛО, на берегу реки Северский Донец. В последние дни он подвергался обстрелам со стороны российско-террористических войск.



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Ситуация на фронте контролируется ВСУ, за нами — победа. Противник несет большие потери, — заявил один из украинских военных в видеообращении к украинцам по поводу ситуации на фронте.

ВСУ также сообщают об ущербе уже шестого военного самолета РФ — на этот раз над Краматорском.

Источник: Ракурс


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