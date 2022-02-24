З’явилися фото знищенних російських танків під Харковом

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Танки РФ. Фото: Генштаб
З’явилися фото знищенних російських танків під Харковомhttps://racurs.ua/ua/n167489-z-yavylysya-foto-znyschennyh-rosiyskyh-tankiv-pid-harkovom.htmlРакурс
Вторгнення Росії відбивають українські військові. На об’їзній дорозі Харкова було спалено чотири танки Російської Федерації.
За інформацією командування Об'єднаних сил, 24 лютого в районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також стало відомо, що в Краматорському районі знищено ще один літак Збройних сил Російської Федерації. Згідно з опублікованою інформацією, це вже шостий літак РФ.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська, які здійснюють наступ на Україну, зазнають великих втрат. Зокрема, відбито атаку ворога на місто Щастя Луганської області.
«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!
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