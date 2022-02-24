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Ракурс
Танки РФ. Фото: Генштаб

З’явилися фото знищенних російських танків під Харковом

24 лют 2022, 11:55
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Вторгнення Росії відбивають українські військові. На об’їзній дорозі Харкова було спалено чотири танки Російської Федерації.

За інформацією командування Об'єднаних сил, 24 лютого в районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Танки РФ. Фото: Генштаб

Танки РФ. Фото: Генштаб

Також стало відомо, що в Краматорському районі знищено ще один літак Збройних сил Російської Федерації. Згідно з опублікованою інформацією, це вже шостий літак РФ.

Танки РФ. Фото: Генштаб

Танки РФ. Фото: Генштаб



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська, які здійснюють наступ на Україну, зазнають великих втрат. Зокрема, відбито атаку ворога на місто Щастя Луганської області.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!

Джерело: Ракурс


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