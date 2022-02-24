Здавайте кров для поранених воїнів - Зеленський звернувся до українців

https://racurs.ua/ua/n167488-zdavayte-krov-dlya-poranenyh-voyiniv-zelenskyy-zvernuvsya-do-ukrayinciv.html

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Атака Росії на Україну триває. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з проханням здавати кров для поранених воїнів.

Від ранку ми маємо поранених військових. Ставайте донорами крові для наших захисників… Ворог поніс серйозні втрати. Підтримуйте наших військових, — зазначив глава держави.

Окрім цього, зі слів Зеленського, Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією на тлі російської атаки. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі і в інших регіонах.