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Здавайте кров для поранених воїнів - Зеленський звернувся до українців
Здавайте кров для поранених воїнів — Зеленський звернувся до українцівhttps://racurs.ua/ua/n167488-zdavayte-krov-dlya-poranenyh-voyiniv-zelenskyy-zvernuvsya-do-ukrayinciv.htmlРакурс
Атака Росії на Україну триває. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з проханням здавати кров для поранених воїнів.
Від ранку ми маємо поранених військових. Ставайте донорами крові для наших захисників… Ворог поніс серйозні втрати. Підтримуйте наших військових, — зазначив глава держави.
Окрім цього, зі слів Зеленського, Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією на тлі російської атаки. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі і в інших регіонах.
Україну атакували з півночі, півдня і заходу. Росія підло напала рано вранці на нашу державу. Так само як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни, — додав глава держави..