Сдавайте кровь для раненых воинов - Зеленский обратился к украинцам

https://racurs.ua/n167488-sdavayte-krov-dlya-ranenyh-voinov-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam.html

Ракурс

Атака России на Украину продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с просьбой сдавать кровь раненым воинам.

С утра мы имеем раненых военных. Становитесь донорами крови для наших защитников… Враг понес серьезные потери. Поддерживайте наших военных, — отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией на фоне российской атаки. Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах.

Украину атаковали с севера, юга и запада. Россия подло напала рано утром на наше государство. Так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны, — добавил глава государства.

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«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!