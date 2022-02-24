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Сдавайте кровь для раненых воинов - Зеленский обратился к украинцам
Сдавайте кровь для раненых воинов — Зеленский обратился к украинцамhttps://racurs.ua/n167488-sdavayte-krov-dlya-ranenyh-voinov-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam.htmlРакурс
Атака России на Украину продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с просьбой сдавать кровь раненым воинам.
С утра мы имеем раненых военных. Становитесь донорами крови для наших защитников… Враг понес серьезные потери. Поддерживайте наших военных, — отметил глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией на фоне российской атаки. Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах.
Украину атаковали с севера, юга и запада. Россия подло напала рано утром на наше государство. Так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны, — добавил глава государства.
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«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!