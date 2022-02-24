Украина разорвала дипотношения с Россией

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против войны с Украиной, — заявил 24 февраля президент Владимир Зеленский во время очередного обращения к народу.

Политолог Петр Олещук в комментарии «Слово и дело» объяснил, что означает разрыв дипломатических отношений и какие могут быть последствия.

По словам политолога, уровень межгосударственных отношений между Украиной и Россией и так сильно снижен.

Разрыв дипломатических отношений — это своеобразная декларация того, что межгосударственные отношения находятся в самой низкой точке всех возможных, — отметил Олещук.

Прежде всего, эксперт пояснил, что прекращение таких отношений означает закрытие дипломатических представительств на территории Украины и России.

То есть посольства, консульства прекращают свою работу. Однако их функции могут выполнять посольства другого государства по просьбе соответствующих стран, — отметил он.

К примеру, по словам Олещука, Украина может обратиться в посольство условной Швейцарии и оно будет выполнять соответствующие функции для граждан Украины, которые будут находиться на территории Российской Федерации.

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Здесь нужно посмотреть на подобный пример Грузии, где это было реализовано на практике. Они разорвали дипломатические отношения, там не было соответствующих представительств и именно таким образом все это было организовано, — рассказал эксперт.

В целом, по мнению политолога, говорить о каких-то конкретных последствиях нельзя, ведь их может и не быть.