Україна розірвала дипвідносини з Росією

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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти та заявити протести проти війни з Україною, — заявив 24 лютого президент Володимир Зеленський під час чергового звернення до народу.

Політолог Петро Олещук у коментарі «Слово і діло» пояснив, що означає розрив дипломатичних відносин та які можуть бути наслідки.

За словами політолога, рівень міждержавних відносин між Україною та Росією і так дуже знижений.

Розрив дипломатичних взаємин — це своєрідна декларація того, що міждержавні відносини перебувають в найнижчій точні з усіх можливих, — зазначив Олещук.

Насамперед експерт пояснив, що припинення таких відносин означає закриття дипломатичних представництв на території України та Росії.

Тобто посольства, консульства припиняють свою роботу. Однак їхні функції можуть виконувати посольства іншої держави — на прохання відповідних країн, — зауважив він.

Наприклад, за словами Олещука, Україна може звернутися до посольства умовної Швейцарії і воно буде виконувати відповідні функції для громадян України, які перебуватимуть на території Російської Федерації.

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Тут потрібно подивитися на подібний приклад Грузії, де це було реалізовано на практиці. Вони розірвали дипломатичні відносини, там не було відповідних представництв і саме таким чином це все було організовано, — розповів експерт.

Загалом, на думку політолога, наразі говорити про якісь конкретні наслідки не можна, адже їх може і не бути.