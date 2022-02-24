Над Україною збили вже шість російських військових літаків, фото: Mason Lemberg

https://racurs.ua/ua/n167490-z-yavylosya-video-zbyttya-rosiyskogo-litaka-nad-ukrayinou.html

Ракурс

З’явилося перше відео моменту збиття російського військового літака над Україною.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Росія сьогодні, 24 лютого, о 5-й годині ранку розпочала завдавати ударів у різних регіонах України з використанням ракет та авіації. Наразі ЗСУ повідомляють вже про шість збитих російських військових літаків та два збиті вертольоти.

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Раніше повідомлялося, що ворог зміг прорвати український кордон у кількох районах, проте просунувся углиб не більше ніж на 5 км.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що станом на 10.30 вдалося зупинити противника у Чернігівській області. Наразі важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці.