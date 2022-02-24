40 убитых воинов и четыре проблемных направления - заявление Офиса президента - атака РФ

https://racurs.ua/n167492-40-ubityh-voinov-i-chetyre-problemnyh-napravleniya-zayavlenie-ofisa-prezidenta.html

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Нападение России на Украину продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 24 февраля во время срочного брифинга рассказал, что в результате ракетных ударов армии страны-оккупанта с ночи погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По его словам, российское командование надеялось на значительно большее число жертв среди украинских военнослужащих, и ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии РФ. Также Арестович указал о десяти погибших среди мирных жителей.

Под Харьковом идут бои в 4−5 км от черты города с северной стороны. Срочники Национальной гвардии Украины, солдаты, не изучавшие ведение общевойсковых боев и являющиеся 18-летними ребятами, подвели четыре танка Вооруженных сил РФ. Что вообще подвиг по военным меркам, — рассказал он.

Арестович отметил, что наиболее ожесточенная ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой области, где идут тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупантами. Также опасными направлениями наступления России являются:

крымское направление близ Перекопского перешейка, где произошло пересечение российской военной техники на территорию Херсонской области;

черниговское направление, где украинские военнослужащие заставили противника остановиться и не дали продвинуться вглубь территории;

харьковское направление, куда зашла военная техника и достигла объездной дороги Харькова, где подразделения ВСУ взорвали четыре российских танка.

По его словам, продвижение оккупационных войск России по всем упомянутым направлениям не достигает глубже 10 км вглубь украинской территории.

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По его словам, на черниговском направлении подразделения ВСУ вынудили российские подразделения отойти к административной границе между Черниговской и Сумской областями, где они предположительно осуществляют перегруппировку и планируют дальнейшее наступление.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!