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Ракурс
Одесса. Фото: Думская

21 человек погиб под Одессой и Мариуполем от атаки РФ

24 фев 2022, 13:24
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В Одесской области погибло 18 человек в результате атаки войск РФ на военную базу в селе Липецкое, Подольского района.

Среди погибших 10 женщин и 8 мужчин. Об этом сообщают в Одесской обладминистрации.

Как сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычвйным ситуациям в Одесской области, по состоянию на 11.00 спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, которых госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных скончался в медучреждении.

В настоящее время продолжается разбор завалов.

Российские вооруженные формирования нанесли ряд ударов залпового огня системой «Смерч» по жилым массивам Мариуполя, по аэропорту, в результате чего погибли трое и ранены семь мирных жителей. В результате первого удара были разрушены жилые дома — сильно пострадали четыре дома и в разной степени было повреждено еще восемь домов, то есть всего было повреждено 12 домов.



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Вражеские войска нанесли также удар по аэропорту Мариуполя, повредили взлетно-посадочную полосу. Этот обстрел аэропорта производился неоднократно, по расположению Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России отражают украинские военные. На объездной дороге Харькова было сожжено четыре танка Российской Федерации. По информации командования Объединенных сил, 24 февраля в районе Счастья было уничтожено около 50 российских оккупантов.

Источник: Ракурс


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