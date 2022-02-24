Одесса. Фото: Думская

https://racurs.ua/n167499-21-chelovek-pogibli-pod-odessoy-i-mariupolem-ot-ataki-rf.html

Ракурс

В Одесской области погибло 18 человек в результате атаки войск РФ на военную базу в селе Липецкое, Подольского района.

Среди погибших 10 женщин и 8 мужчин. Об этом сообщают в Одесской обладминистрации.

Как сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычвйным ситуациям в Одесской области, по состоянию на 11.00 спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, которых госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных скончался в медучреждении.

В настоящее время продолжается разбор завалов.

Российские вооруженные формирования нанесли ряд ударов залпового огня системой «Смерч» по жилым массивам Мариуполя, по аэропорту, в результате чего погибли трое и ранены семь мирных жителей. В результате первого удара были разрушены жилые дома — сильно пострадали четыре дома и в разной степени было повреждено еще восемь домов, то есть всего было повреждено 12 домов.

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Вражеские войска нанесли также удар по аэропорту Мариуполя, повредили взлетно-посадочную полосу. Этот обстрел аэропорта производился неоднократно, по расположению Вооруженных сил Украины.