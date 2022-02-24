Россия начала наступление на Сумы, фото: Mapio.net

https://racurs.ua/n167510-rossiya-nastupaet-iz-konotopa-na-sumy-mvd.html

Ракурс

Военные ВСУ, пограничники и Нацгвардия вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум.

Украинские военные удерживают оборону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По имеющейся информации РФ осуществляет наступление со стороны населенного пункта Конотоп, — отмечается в сообщении министерства.

Некоторые местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о захвате россиянами города Ахтырка, расположенного на юге Сумской области.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил в видеообращении, что оккупанты контролируют трассу Киев-Москва от границы с Россией и до Черновицкой области.

.

Ситуация сложная. Идут бои в Ахтырке, Конотопе, около города Сумы. Город Глухов прошли по транзиту. Сегодня оккупационные войска контролируют трассу от границы с РФ, трассу Киев-Москва и до Черниговской области, до Батурина точно. Дальше не владеем информацией, — подчеркнул он.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!