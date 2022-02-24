Две цели вторжения РФ назвал Офис президента

https://racurs.ua/n167509-dve-celi-vtorjeniya-rf-nazval-ofis-prezidenta.html

Ракурс

Две цели вторжения РФ в Украину назвали в Офисе президента. У Владимира Зеленского считают, что цель нападения на Киев — «обезглавление» власти и принятие пакта о «примирении».

Ключевая задача россиян — убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Россией, — заявил на брифинге 24 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве.

Также Подоляк указал на вероятность того, что российские войска проникнут в правительственный квартал.

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Напомним, 24 февраля в 5.00 вооруженные силы России приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с Крымом. В районе проведения ООС сбиты пять самолетов РФ и два вертолета, подбиты два танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Верховный Главнокомандующий ВСУ отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Около 4.00 президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил «специальную военную операцию на Донбассе». В Украине было введено военное положение. Украина закрыла авиационное пространство для гражданских самолетов.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!