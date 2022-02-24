Дві цілі вторгнення РФ назвав Офіс президента

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Ракурс

Дві цілі вторгнення РФ в Україну назвали в Офісі президента. У Володимира Зеленського вважають, що мета нападу на Київ — «обезголовлення» влади і прийняття пакту про «примирення».

Ключове завдання росіян — прибрати керівництво України, створити максимальну паніку, тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади. Після цього завести сюди когось із своїх маріонеток і прийняти якийсь пакт про двосторонні відносини із Росією, — заявив на брифінгу 24 лютого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

З його слів, наразі йдеться про спробу дестабілізувати ситуацію у великих містах, зокрема у Харкові та Києві.

Також Подоляк вказав на ймовірність того, що російські війська проникнуть в урядовий квартал.

Нагадаємо, 24 лютого о 5.00 збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з Кримом. В районі проведення ООС збито п’ять літаків РФ та два вертольоти, підбито два танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач ЗСУ віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

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Близько 4.00 президент країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив «спеціальну військову операцію на Донбасі». В Україні запровадили воєнний стан. Україна закрила авіаційний простір для цивільних літаків.

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