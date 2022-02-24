Сотні депутатів, журналістів та артистів з РФ виступили проти нападу на Україну

https://racurs.ua/ua/n167508-sotni-deputativ-jurnalistiv-ta-artystiv-z-rf-vystupyly-proty-napadu-na-ukrayinu.html

Ракурс

Напад Росії на Україну не підтримують самі росіяни. Під відкритим листом до громадян РФ підписалися депутати з Москви, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самари, Рязані, Йошкар-Оли та інших міст.

Вони вважають, що війна з Україною призведе до катастрофічних наслідків — загинуть і будуть поранені тисячі людей, а на Росію чекають ізоляція та зростання цін. Про це повідомляє «Українська правда».

Наприкінці звернення депутати закликають росіян не брати участь в агресії, не схвалювати її та не мовчати. Російські журналісти також опублікували відкриту заяву із засудженням нападу на Україну.

Проти війни виступили й діячі культури, зокрема співак Валерій Меладзе, письменник Дмитро Глуховський, комік Олександр Долгополов, письменник Борис Акунін, актриса Ксенія Раппопорт, комік Максим Галкін, письменник Віктор Шендерович, актриса Катерина Варнава, режисер Роман Волобуєв, музикант Іван Дорн та інші.

Також комітет солдатських матерів повідомив про відправлення строковиків на кордон із Україною. При цьому їх змушують підписувати контракти, а у тих, хто відмовляється, «відбирають військові квитки та ставлять штамп, або підписують контракти за них».

Комітет солдатських матерів має у своєму розпорядженні відомості про відправлення в Білгородську область солдат з частин 34670 (752-й мотострілковий полк, місто Валуйки в Білгородській області), 306616 (навчальна військова частина, Килимів), 54046 Богучар, Валуйки), з Наро-Фомінської військової частини (4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна) та Таманської дивізії.

Серед тих, кого відправляють на кордон, навіть солдати, яких закликали лише у грудні 2021 року і які ще не встигли пройти необхідної підготовки. Міноборони РФ стверджує, що не відправляє військовослужбовців термінової служби до гарячих точок.

.

Також Роскомнагляд зажадав від ЗМІ писати про війну з Україною «тільки за офіційними російськими джерелами».У РКН нагадали, що за поширення хибної інформації російським законодавством передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до п’яти мільйонів рублів, а також негайне блокування «фейкових» матеріалів.

Джерело: Українська правда