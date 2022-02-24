У НАТО відреагували на напад Росії на Україну

НАТО засудило напад Росії на Україну

https://racurs.ua/ua/n167507-u-nato-vidreaguvaly-na-napad-rosiyi-na-ukrayinu.html

Ракурс

НАТО засудило напад Росії на Україну та дії Білорусі, а також заявило про підтримку народу України, її президента, уряду та парламенту.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті НАТО.

Ми найрішучіше засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, який є абсолютно невиправданим і неспровокованим. Наші думки з усіма загиблими та пораненими, з народом України, — наголошується в заяві. — Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона дозволила цю атаку.

НАТО наголошує, що РФ цією заявою порушило низку своїх зобов’язань за міжнародними угодами.

Ми закликаємо Росію негайно припинити свої військові дії та вивести всі свої сили з території України та навколо неї, повністю поважати міжнародне гуманітарне право та надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім, хто її потребує, — наголошується в заяві.

У НАТО також додають, що рішуче засуджують рішення Росії визнати ОРДЛО як «незалежні держави».

Це ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить Мінським угодам, підписантом яких є Росія, — наголошується в заяві. — Союзники ніколи не приймуть цього незаконного визнання.



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Також у заяві ще раз підтверджується «залізна вірність» членів Альянсу ст. 5 Вашингтонського договору, яка встановлює, що напад на одну з країн НАТО вважатиметься нападом на них усіх.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!