Росіяни збили літак ЗСУ на Київщині, є загиблі

Літак. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/ua/n167506-rosiyany-zbyly-litak-zsu-na-kyyivschyni-ie-zagybli.html

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На Київщині росіяни збили літак Збройних сил України (ЗСУ). На борту військового літака перебували 14 людей, п’ятеро з них — загинули.

Причина падіння не називається. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у четвер, 24 лютого.

Між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебували 14 осіб) з подальшим спалахом, внаслідок чого загинуло 5 осіб. Від ДСНС залучено 37 осіб та 8 од. техніки, — сказано в повідомленні.



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська завдали удару двома крилатими ракетами по місту Бровари Київської області. За попередньою інформацією, це ракети «Калібр».

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