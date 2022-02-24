Россияне сбили самолет ВСУ на Киевщине, есть погибшие

Самолет. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n167506-rossiyane-sbili-samolet-vsu-na-kievschine-est-pogibshie.html

Ракурс

В Киевской области россияне сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). На борту военного самолета находились 14 человек, пятеро из них — погибли.

Причина падения не называется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 24 февраля.

Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующей вспышкой, в результате чего погибли 5 человек. От ГСЧС привлечено 37 человек и 8 ед. техники, — сказано в сообщении.



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Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области. По предварительной информации, это ракеты «Калибр».

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!