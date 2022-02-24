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Ракурс
Самолет. Фото: ГСЧС

Россияне сбили самолет ВСУ на Киевщине, есть погибшие

24 фев 2022, 14:41
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В Киевской области россияне сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). На борту военного самолета находились 14 человек, пятеро из них — погибли.

Причина падения не называется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 24 февраля.

Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующей вспышкой, в результате чего погибли 5 человек. От ГСЧС привлечено 37 человек и 8 ед. техники, — сказано в сообщении.



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Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области. По предварительной информации, это ракеты «Калибр».

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!

Источник: Ракурс


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