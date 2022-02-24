Выезд из Киева усложнится из-за защитных сооружений на КПП

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Выезд из Киева усложнится из-за защитных сооружений на КПП. Об этом предупредили в Киевской городской госадминистрации.

На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием. И пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации, — сообщил 24 февраля мэр Киева Виталий Кличко.

Он назвал сегодняшнюю атаку России «большой трагедией для Европы и мира».

Вооруженные силы Украины героически защищают нашу землю. Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы… Слава Украине! — отметил Кличко.



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Кроме того, в КГГА добавили, что информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности. Заммэра столицы Николай Поворозник подчеркнул, что въезды и выезды из столицы не закрывали.

Напомним, метрополитен Киева работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Шулявская». Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме. Проезд в городском транспорте бесплатный.