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Ракурс
В Офисе президента допустили десантирование россиян на Банковую

В Офисе президента допустили десантирование россиян на Банковую

24 фев 2022, 14:26
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Наступление россиян на Киев продолжается. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о вероятности того, что российские войска могут проникнуть в правительственный квартал.

Подоляк на очередном брифинге в Офисе президента 24 февраля попросил журналистов уехать работать в редакции.

Советник главы ОП сообщил также, что утром Киев пытался выйти на контакт с руководителями РФ, но они молчали.



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Подоляк отметил, что «Россия не пойдет ни на какие переговоры», потому что их задача:

  • убрать руководство страны;
  • посеять панику;
  • попытаться завести марионеточную власть.

А тактическими целями при этом является отобрать часть территории, нанести максимально мощный удар по руководству страны и таким образом спровоцировать беспорядки.

Источник: Ракурс


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