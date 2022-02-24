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В Офисе президента допустили десантирование россиян на Банковую
В Офисе президента допустили десантирование россиян на Банковуюhttps://racurs.ua/n167504-v-ofise-prezidenta-dopustili-desantirovanie-rossiyan-na-bankovuu.htmlРакурс
Наступление россиян на Киев продолжается. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о вероятности того, что российские войска могут проникнуть в правительственный квартал.
Подоляк на очередном брифинге в Офисе президента 24 февраля попросил журналистов уехать работать в редакции.
Советник главы ОП сообщил также, что утром Киев пытался выйти на контакт с руководителями РФ, но они молчали.
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Подоляк отметил, что «Россия не пойдет ни на какие переговоры», потому что их задача:
- убрать руководство страны;
- посеять панику;
- попытаться завести марионеточную власть.
А тактическими целями при этом является отобрать часть территории, нанести максимально мощный удар по руководству страны и таким образом спровоцировать беспорядки.