У Путина заявили о готовности к переговорам по «нейтральному статусу» Украины

Владимир Путин, фото: «Радио Свобода»

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Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина, заявил, что президент РФ «готов провести переговоры» с руководством Украины о ее «нейтральном статусе» и «отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева».

Об этом Песков заявил, отвечая о вторжении России в Украину, сообщает агентство «РБК».

По словам Путина, сроки военной операции против Украины Путин будет «определять ее результативностью и сообразностью».

Целями Путина, по словам Пескова, являются «демилитаризация и денацификация Украины».

В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей, — ответил он на просьбу объяснить, что имеется в виду.

Также Песков заявил о «необходимости нейтрализации военного потенциала Украины», который в последнее время «изрядно» вырос.

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Россия в ночь на сегодня, 24 февраля, начала масштабное наступление на Украину, нанося удары в разных районах нашего государства.

Источник: «РБК»