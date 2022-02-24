Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Путин, фото: «Радио Свобода»

У Путина заявили о готовности к переговорам по «нейтральному статусу» Украины

24 фев 2022, 14:10
999

Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина, заявил, что президент РФ «готов провести переговоры» с руководством Украины о ее «нейтральном статусе» и «отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева».

Об этом Песков заявил, отвечая о вторжении России в Украину, сообщает агентство «РБК».

По словам Путина, сроки военной операции против Украины Путин будет «определять ее результативностью и сообразностью».

Целями Путина, по словам Пескова, являются «демилитаризация и денацификация Украины».

В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей, — ответил он на просьбу объяснить, что имеется в виду.

Также Песков заявил о «необходимости нейтрализации военного потенциала Украины», который в последнее время «изрядно» вырос.



.

Россия в ночь на сегодня, 24 февраля, начала масштабное наступление на Украину, нанося удары в разных районах нашего государства.

Источник: «РБК»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров