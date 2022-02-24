У Путина заявили о готовности к переговорам по «нейтральному статусу» Украины

У Путина заявили о готовности к переговорам по «нейтральному статусу» Украиныhttps://racurs.ua/n167503-u-putina-zayavili-o-gotovnosti-k-peregovoram-po-neytralnomu-statusu-ukrainy.htmlРакурс
Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина, заявил, что президент РФ «готов провести переговоры» с руководством Украины о ее «нейтральном статусе» и «отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева».
Об этом Песков заявил, отвечая о вторжении России в Украину, сообщает агентство «РБК».
По словам Путина, сроки военной операции против Украины Путин будет «определять ее результативностью и сообразностью».
Целями Путина, по словам Пескова, являются «демилитаризация и денацификация Украины».
В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей, — ответил он на просьбу объяснить, что имеется в виду.
Также Песков заявил о «необходимости нейтрализации военного потенциала Украины», который в последнее время «изрядно» вырос.
Россия в ночь на сегодня, 24 февраля, начала масштабное наступление на Украину, нанося удары в разных районах нашего государства.
Источник: «РБК»