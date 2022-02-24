Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Путін, фото: «Радіо Свобода»

У Путіна заявили про готовність до переговорів щодо нейтрального статусу України

24 лют 2022, 14:10
999

Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна, заявив, що президент РФ «готовий провести переговори» з керівництвом України про її «нейтральний статус» та «відмову від розміщення озброєнь у разі готовності у відповідь Києва».

Про це Пєсков заявив, відповідаючи про вторгнення Росії в Україну, повідомляє агентство «РБК».

За словами Путіна, терміни військової операції проти України Путін «визначатиме її результативністю та відповідністю».

Цілями Путіна, за словами Пєскова, є «демілітаризація та денацифікація України».

В ідеалі потрібно звільнити Україну та зачистити її від пронацистськи налаштованих людей, — відповів він на прохання пояснити, що мається на увазі.

Також Пєсков заявив про «необхідність нейтралізації військового потенціалу» України, який останнім часом «значно» зріс.



.

Росія в ніч на сьогодні, 24 лютого, почала масштабний наступ на Україну, завдаючи ударів в різних районах нашої держави.

Джерело: «РБК»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів