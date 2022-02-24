У Путіна заявили про готовність до переговорів щодо нейтрального статусу України

Володимир Путін, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n167503-u-putina-zayavyly-pro-gotovnist-do-peregovoriv-schodo-neytralnogo-statusu-ukrayiny.html

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Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна, заявив, що президент РФ «готовий провести переговори» з керівництвом України про її «нейтральний статус» та «відмову від розміщення озброєнь у разі готовності у відповідь Києва».

Про це Пєсков заявив, відповідаючи про вторгнення Росії в Україну, повідомляє агентство «РБК».

За словами Путіна, терміни військової операції проти України Путін «визначатиме її результативністю та відповідністю».

Цілями Путіна, за словами Пєскова, є «демілітаризація та денацифікація України».

В ідеалі потрібно звільнити Україну та зачистити її від пронацистськи налаштованих людей, — відповів він на прохання пояснити, що мається на увазі.

Також Пєсков заявив про «необхідність нейтралізації військового потенціалу» України, який останнім часом «значно» зріс.

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Росія в ніч на сьогодні, 24 лютого, почала масштабний наступ на Україну, завдаючи ударів в різних районах нашої держави.

Джерело: «РБК»