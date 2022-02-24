Північно-кримський канал. фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n167502-pivnichno-krymskyy-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopleno-rosiyanamy-video.html

Ракурс

Північно-кримський канал та Каховську ГЕС захопили окупаційні війська РФ в Таврійську, що на Херсонщині.

Про це повідомив міський голова Таврійська Микола Різак, передає «Суспільне».

І не тільки головну споруду Північно-кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор, — каже Різак.

Відповідне відео викладають жителі області у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська завдали удару двома крилатими ракетами по місту Бровари Київської області. За попередньою інформацією, це ракети «Калібр».

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Джерело: Суспільне

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