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Ракурс
Северо-крымский канал. Фото: ракурс

Северо-крымский канал и Каховская ГЭС захвачены россиянами (ВИДЕО)

24 фев 2022, 13:56
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Северо-крымский канал и Каховскую ГЭС захватили оккупационные войска России в Таврической, что на Херсонщине.

Об этом сообщил городской голова Таврийска Николай Ризак, передает «Суспільне».

И не только главное сооружение Северо-крымского канала, а его триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг, — говорит Ризак.

Соответствующее видео выкладывают жители области в Facebook.



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Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области. По предварительной информации, это ракеты «Калибр».

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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