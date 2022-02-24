Северо-крымский канал. Фото: ракурс

https://racurs.ua/n167502-severo-krymskiy-kanal-i-kahovskaya-ges-zahvacheny-rossiyanami-video.html

Ракурс

Северо-крымский канал и Каховскую ГЭС захватили оккупационные войска России в Таврической, что на Херсонщине.

Об этом сообщил городской голова Таврийска Николай Ризак, передает «Суспільне».

И не только главное сооружение Северо-крымского канала, а его триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг, — говорит Ризак.

Соответствующее видео выкладывают жители области в Facebook.

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Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска нанесли удар двумя крылатыми ракетами по городу Бровары Киевской области. По предварительной информации, это ракеты «Калибр».

Источник: Суспільне