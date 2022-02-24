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Ракурс
В Офісі президента припустили десантування росіян на Банкову

В Офісі президента припустили десантування росіян на Банкову

24 лют 2022, 14:26
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Наступ росіян на Київ триває. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про ймовірність того, що російські війська можуть проникнути до урядового кварталу.

Подоляк на черговому брифінгу в Офісі президента 24 лютого попросив журналістів поїхати працювати в редакції.

Радник глави ОП повідомив також, що уранці Київ намагався вийти на контакт з керівниками РФ, але ті мовчали.



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Подоляк зазначив, що «Росія не піде на жодні переговори», бо їхнє завдання:

  • прибрати керівництво країни;
  • посіяти паніку;
  • спробувати завести маріонеткову владу.

А тактичними цілями при цьому є відібрати частину території, нанести максимально потужний удар по керівництву країни і таким чином спровокувати безлад.

Джерело: Ракурс


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