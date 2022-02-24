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В Офісі президента припустили десантування росіян на Банкову
В Офісі президента припустили десантування росіян на Банковуhttps://racurs.ua/ua/n167504-v-ofisi-prezydenta-prypustyly-desantuvannya-rosiyan-na-bankovu.htmlРакурс
Наступ росіян на Київ триває. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про ймовірність того, що російські війська можуть проникнути до урядового кварталу.
Подоляк на черговому брифінгу в Офісі президента 24 лютого попросив журналістів поїхати працювати в редакції.
Радник глави ОП повідомив також, що уранці Київ намагався вийти на контакт з керівниками РФ, але ті мовчали.
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Подоляк зазначив, що «Росія не піде на жодні переговори», бо їхнє завдання:
- прибрати керівництво країни;
- посіяти паніку;
- спробувати завести маріонеткову владу.
А тактичними цілями при цьому є відібрати частину території, нанести максимально потужний удар по керівництву країни і таким чином спровокувати безлад.