В Офісі президента припустили десантування росіян на Банкову

https://racurs.ua/ua/n167504-v-ofisi-prezydenta-prypustyly-desantuvannya-rosiyan-na-bankovu.html

Ракурс

Наступ росіян на Київ триває. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про ймовірність того, що російські війська можуть проникнути до урядового кварталу.

Подоляк на черговому брифінгу в Офісі президента 24 лютого попросив журналістів поїхати працювати в редакції.

Радник глави ОП повідомив також, що уранці Київ намагався вийти на контакт з керівниками РФ, але ті мовчали.

.

Подоляк зазначив, що «Росія не піде на жодні переговори», бо їхнє завдання:

прибрати керівництво країни;

посіяти паніку;

спробувати завести маріонеткову владу.

А тактичними цілями при цьому є відібрати частину території, нанести максимально потужний удар по керівництву країни і таким чином спровокувати безлад.