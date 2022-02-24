Виїзд з Києва ускладниться через захисні споруди на КПП

https://racurs.ua/ua/n167505-vyyizd-z-kyieva-uskladnytsya-cherez-zahysni-sporudy-na-kpp.html

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Виїзд з Києва ускладниться через захисні споруди на КПП. Про це попередили у Київській міській держадміністрації.

На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації, — повідомив 24 лютого мер Києва Віталій Кличко.

Він назвав сьогоднішню атаку Росії «великою трагедією для Європи та світу».

Збройні сили України героїчно боронять нашу землю. Ми в Києві забезпечуємо функціонування критичної інфраструктури столиці… Слава Україні!, — зазначив Кличко.



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Окрім цього, у КМДА додали, що інформація щодо обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності. Заступник мера столиці Микола Поворозник наголосив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Нагадаємо, метрополітен Києва працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Шулявська». Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі. Проїзд у міському транспорті безкоштовний.