В НАТО отреагировали на нападение России на Украину

НАТО осудило нападение России на Украину

https://racurs.ua/n167507-v-nato-otreagirovali-na-napadenie-rossii-na-ukrainu.html

Ракурс

НАТО осудило нападение России на Украину и действия Беларуси, а также заявило о поддержке народа Украины, ее президента, правительства и парламента.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАТО.

Мы решительнее осуждаем ужасное нападение России на Украину, которое является абсолютно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с народом Украины — отмечается в заявлении. — Мы также осуждаем Беларусь за то, что она разрешила эту атаку.

НАТО подчеркивает, что РФ этим заявлением нарушило ряд своих обязательств по международным соглашениям.

Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью уважать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся, — отмечается в заявлении.

В НАТО также добавляют, что решительно осуждают решение России признать ОРДЛО как «независимые государства».

Это еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также противоречит Минским соглашениям, подписантом которых является Россия, — отмечается в заявлении. — Союзники никогда не примут это незаконное признание.



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Также в заявлении еще раз подтверждается «железная верность» членов Альянса ст. 5 Вашингтонского договора, устанавливающей, что нападение на одну из стран НАТО будет считаться нападением на них всех.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!