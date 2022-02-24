https://racurs.ua/n167508-sotni-deputatov-jurnalistov-i-artistov-iz-rf-vystupili-protiv-vtorjeniya-v-ukrainu.html

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Россияне массово не поддерживают вторжение в Украину — с обращением вышли российские артисты, политики и журналисты

Нападение России на Украину не поддерживают сами россияне. Под открытым письмом к гражданам РФ подписались депутаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других городов.

Они считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям — погибнут и будут ранены тысячи людей, а Россию ждет изоляция и рост цен. Об этом сообщает «Украинская правда».

В конце обращения депутаты призывают россиян не участвовать в агрессии, не одобрять ее и не молчать. Российские журналисты также опубликовали открытое заявление с осуждением нападения на Украину.

Против войны выступили и деятели культуры, в частности певец Валерий Меладзе, писатель Дмитрий Глуховский, комик Александр Долгополов, писатель Борис Акунин, актриса Ксения Раппопорт, комик Максим Галкин, писатель Виктор Шендерович, актриса Екатерина Варнава, режиссер Роман Волобуев, музыкант Иван Дорн и

Также комитет солдатских матерей сообщил об отправлении срочников на границу с Украиной. При этом их заставляют подписывать контракты, а у тех, кто отказывается, «отбирают военные билеты и ставят штамп, или подписывают контракты за них».

Комитет солдатских матерей имеет в своем распоряжении сведения об отправлении в Белгородскую область солдат из частей 34670 (752-й мотострелковый полк, город Валуйки в Белгородской области), 306616 (учебная воинская часть, Ковров, воинской части (4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина) и Таманской дивизии.

Среди тех, кого отправляют на границу, даже солдаты, которых призвали только в декабре 2021 года и еще не успели пройти необходимую подготовку. Минобороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки.

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Также Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной «только по официальным российским источникам». В РКН напомнили, что за распространение ложной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей.

Источник: Украинская правда