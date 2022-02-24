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Ракурс
Росія почала наступ на Суми, фото: Mapio.net

Росія наступає з Конотопу на Суми — МВС

24 лют 2022, 15:31
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Військові ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум.

Українські військові тримають оборону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп, — зазначається в повідомленні міністерства.

Деякі місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють про захоплення росіянами міста Охтирка, розташованого на півдні Сумської області.

Очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, заявив у відеозверненні, що окупанти контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією і до Чернівецької області.



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Ситуація складна. Йдуть бої в Охтирці, Конотопі, біля міста Суми. Місто Глухів пройшли транзитом. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з РФ, трасу Київ-Москва і до Чернігівської області, до Батурина точно. Далі не володіємо інформацією, — наголосив він.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!

Джерело: Ракурс


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