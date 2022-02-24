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Наступ Росії – з території Білорусі випущено балістичні ракети
Наступ Росії — з території Білорусі випущено балістичні ракетиhttps://racurs.ua/ua/n167512-nastup-rosiyi-z-terytoriyi-bilorusi-vypuscheno-balistychni-rakety.htmlРакурс
Росія продовжує свій наступ на України. За інформацією Збройних сил України, території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети.
Зазнається, що ракети випустили в південно-західному напрямку. Про нову агресію повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.
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Нагадаємо, що військові ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону.
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