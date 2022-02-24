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Ракурс
Наступ Росії – з території Білорусі випущено балістичні ракети

Наступ Росії — з території Білорусі випущено балістичні ракети

24 лют 2022, 15:46
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Росія продовжує свій наступ на України. За інформацією Збройних сил України, території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети.

Зазнається, що ракети випустили в південно-західному напрямку. Про нову агресію повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.



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Нагадаємо, що військові ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!

Джерело: Ракурс


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