У Києві знову працює сирена

https://racurs.ua/ua/n167511-u-kyievi-znovu-pracuie-syrena.html

Ракурс

У Києві працює сирена — в столиці після 15.00 24 лютого знову залунали попереджувальні сирени. Раніше Верховну Раду евакуювали в бомбосховище. У мегаполісі фіксуються також перебої зі дзвінками на номери 112 (служба екстреної допомоги) та 101 (служба порятунку). Однак у Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що намагаються виправити неполадки.

.

В Офісі президента України переконані, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін не піде на переговори з Володимиром Зеленським і намагається діяти блискавично, аби завдати максимальної шкоди Україні.

Нагадаємо, зараз важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили Росії неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу. Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. Під час боїв у полон потрапили російські окупанти.