В Киеве снова работает сирена воздушной тревоги

https://racurs.ua/n167511-v-kieve-snova-rabotaet-sirena-vozdushnoy-trevogi.html

Ракурс

В Киеве работает сирена — в столице после 15.00 24 февраля снова раздались предупредительные сирены. Ранее Верховную Раду эвакуировали в бомбоубежище. В мегаполисе также фиксируются перебои со звонками на номера 112 (служба экстренной помощи) и 101 (служба спасения). Однако в Министерстве внутренних дел говорят, что пытаются устранить неполадки.

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В Офисе президента Украины убеждены, что президент страны-агрессора России Владимир Путин не пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским и пытается действовать молниеносно, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

Напомним, сейчас тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы России не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу. В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. Во время боев в плен попали российские оккупанты.