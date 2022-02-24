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Ракурс
В Киеве снова работает сирена воздушной тревоги

В Киеве снова работает сирена воздушной тревоги

24 фев 2022, 15:31
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В Киеве работает сирена — в столице после 15.00 24 февраля снова раздались предупредительные сирены. Ранее Верховную Раду эвакуировали в бомбоубежище. В мегаполисе также фиксируются перебои со звонками на номера 112 (служба экстренной помощи) и 101 (служба спасения). Однако в Министерстве внутренних дел говорят, что пытаются устранить неполадки.



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В Офисе президента Украины убеждены, что президент страны-агрессора России Владимир Путин не пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским и пытается действовать молниеносно, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

Напомним, сейчас тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы России не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу. В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. Во время боев в плен попали российские оккупанты.

Источник: Ракурс


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