Война с Россией — что происходит на Херсонщине (КАРТА)

https://racurs.ua/n167522-voyna-s-rossiey-chto-proishodit-na-hersonschine-karta.html

Ракурс

Часть территории Херсонской области захватили русские военные. Среди захваченных — Геническ, Олешки, сообщили в ОГА.

Несмотря на прямое вторжение, Кремль опровергает намерение оккупации Украины

Генический район: все государственные структуры перешли под контроль России. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку всех выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Генический городской голова Александр Тулупов подтвердил, что в городе войска РФ.

Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкого, не двигается. В городе Скадовские войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точных данных нет.

.

Каховский район: украинские военные отразили Новую Каховку и ГЭС — источники «Бабеля» среди военных. Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем российских войск, также уничтожили военные объекты. Переправа через реку Днепр под контролем России. В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 13 человек, из которых 2 ребенка и 9 военнослужащих.

Херсонская ОГА также сообщает о захвате российскими войсками города Олешки и переправы через Днепр.