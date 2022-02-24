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Ракурс
Зеленський: Російська армія намагається захопити Чорнобильську АЕС

Зеленський: Російська армія намагається захопити Чорнобильську АЕС

24 лют 2022, 17:09
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Російська армія намагається захопити Чорнобильську АЕС. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.



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Раніше Антон Геращенко заявив, що російські війська зайшли до Чорнобильської зони. Бої, за його словами, точаться безпосередньо біля сховища радіоактивних відходів. Цю інформацію також не заперечили в МВС.

Джерело: Ракурс


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