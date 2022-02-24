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Зеленский: Российская армия пытается захватить Чернобыльскую АЭС

Зеленский: Российская армия пытается захватить Чернобыльскую АЭС

24 фев 2022, 17:09
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Российская армия пытается захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский.



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Ранее Антон Геращенко заявил, что российские войска зашли в Чернобыльскую зону. Бои, по его словам, идут непосредственно у хранилища радиоактивных отходов. Эту информацию не опровергли в МВД.

Источник: Ракурс


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