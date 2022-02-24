Зеленский: Российская армия пытается захватить Чернобыльскую АЭС

https://racurs.ua/n167519-zelenskiy-rossiyskaya-armiya-pytaetsya-zahvatit-chernobylskuu-aes.html

Ракурс

Российская армия пытается захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

.

Ранее Антон Геращенко заявил, что российские войска зашли в Чернобыльскую зону. Бои, по его словам, идут непосредственно у хранилища радиоактивных отходов. Эту информацию не опровергли в МВД.