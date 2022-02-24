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Ракурс
Британия готовит жесткие санкции против РФ, Джонсон призвал Европу не молчать

Британия готовит жесткие санкции против РФ, Джонсон призвал Европу не молчать

24 фев 2022, 17:08
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Агрессию России в Украине прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он предупредил о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в связи с вторжением России. Об этом он заявил в специальном обращении к нации, сообщает ВВС.

Джонсон добавил, что Запад должен добиться политической и экономической изоляции президента Путина.

Бомбы сыплются на ни в чем не повинное население. Огромное вторжение идет по суше, воздуху и морю. Это не какая-то далекая страна, которую мы мало знаем, — сказал политик.

Также британский премьер не верит, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев.

Мы не можем допустить, чтобы эта свобода была уничтожена. Мы не можем и не будем отводить взгляд, — заявил Джонсон.

Он напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине.

Другие союзники последовали примеру, и Великобритания сделает больше в ближайшие дни, сказал политик, не вдаваясь в подробности.

Сегодня вместе с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных остановить российскую экономику, — анонсировал Джонсон.

По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.



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Напомним, война России против Украины ведется во многих городах. По состоянию на 24 февраля 14:00 Россия потеряла семь самолетов, четыре вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава.

ВСУ взяли в плен первых российских военных в зоне ООС. Однако оккупанты смогли захватить Геническ и Новую Каховку в Херсонской области.

Источник: Ракурс


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