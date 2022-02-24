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Javelin поджарили танки РФ возле Сум. Фото: facebook

Javelin поджарили танки РФ возле Сум (ФОТО)

24 фев 2022, 17:02
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Около Сум ПТРК Javelin, которые Украина получила от НАТО, поджарили 15 российских танков.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.



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Javelin поджарили танки РФ возле Сум. Фото: FacebookПод прицельный огонь БПЛА Bayraktar попали россияне из 1-й гвардейской танковой армии, которые без приглашения посетили украинскую Харьковщину.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные ВСУ, пограничники и Нацгвардия вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. По имеющейся информации РФ осуществляет наступление со стороны населенного пункта Конотоп. Некоторые местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о захвате россиянами города Ахтырка, расположенного на юге Сумской области. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, заявил в видеообращении, что оккупанты контролируют трассу Киев-Москва от границы с Россией и до Черновицкой области.

Источник: Ракурс


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