Остров Змеиный атаковали российские корабли, в Одессе прогремели взрывы

https://racurs.ua/n167515-ostrov-zmeinyy-atakovali-rossiyskie-korabli-v-odesse-progremeli-vzryvy.html

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Остров Змеиный атаковали корабли ВМФ РФ. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия.

Пограничники и ВСУ держат оборону, сообщили в Госпогранслужбе.

В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ «Москва» и «Василий Быков».

Тем временем возле Одессы и в самом городе зафиксировали четыре ракетных удара и два взрыва, обошлось без жертв.

В 13.40 по одной ракете попали в поселки Каролино-Бугаз и Грибовка, еще две ударили по аэропорту «Буялык».

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В Одессе вблизи завода «Прессмаш» было зафиксировано два подрыва на территории производственного цеха.

Напомним, что 24 февраля по состоянию на 14.00 Россия потеряла семь самолетов, четыре вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 человек личного состава.