Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, повідомили у Держприкордонслужбі.

Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков».

Тим часом біля Одеси та в Одесі сталися чотири ракетних удари та два вибухи, без жертв.

О 13.40 по одній ракеті вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, ще дві вдарили по аеропорту «Буялик».

В Одесі поблизу заводу «Пресмаш» було зафіксовано два підриви на території виробничого цеху.

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Нагадаємо, що станом на 24 лютого 14.00 Росія втратила сім літаків, чотири вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 людей особового складу.