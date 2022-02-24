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Острів Зміїний атакували з російських кораблів
Острів Зміїний атакували з російських кораблів, в Одесі прогриміли вибухиhttps://racurs.ua/ua/n167515-ostriv-zmiyinyy-atakuvaly-z-rosiyskyh-korabliv-v-odesi-progrymily-vybuhy.htmlРакурс
Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, повідомили у Держприкордонслужбі.
Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков».
Тим часом біля Одеси та в Одесі сталися чотири ракетних удари та два вибухи, без жертв.
О 13.40 по одній ракеті вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, ще дві вдарили по аеропорту «Буялик».
В Одесі поблизу заводу «Пресмаш» було зафіксовано два підриви на території виробничого цеху.
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Нагадаємо, що станом на 24 лютого 14.00 Росія втратила сім літаків, чотири вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 людей особового складу.