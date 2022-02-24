Європа готова прийняти біженців з України

Европа. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167514-ievropa-gotova-pryynyaty-bijenciv-z-ukrayiny.html

Ракурс

Європейський Союз підготував план для прийому біженців з України.

ЄС працював тижнями, «щоб бути готовим до найгіршого, якщо це відбудеться». Про це на брифінгу повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ми маємо з усіма країнами-членами на передовій чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти цих біженців з України, — сказала президент Європейської комісії.

Фон дер Ляєн сподівається, що біженців не буде багато, але ЄС повністю готовий до таких подій. Водночас глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що країна готується до приймання хвилі біженців з України після того, як Путін розпочав військову агресію.

Ми повинні ставитися до цього дуже серйозно — буде хвиля біженців, яка піде до нашої країни. Люди, які будуть рятуватися від бомб, які вже вибухають по всій Україні. Люди, які втечуть, захищаючи своє життя, здоров’я та гідність, — зазначив глава МВС.

Він додав, що Польща буде «солідарна з усіма братами-українцями». Він додав, що Польща підтримуватиме «українську державу, український народ, кожного з наших сусідів-українців».

.

У Польщі заявили, що невдовзі буде створено дев’ять пунктів прийому біженців. Вони будуть розташовані в містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосін, Гребенне (Любельське) та в Корчовій, Медиці, Будомирі та Крощенку на Підкарпатті. Додатковий пункт буде збудований у Перемишлі на залізничному вокзалі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дві цілі вторгнення РФ в Україну назвали в Офісі президента. У Володимира Зеленського вважають, що мета нападу на Київ — «обезголовлення» влади і прийняття пакту про «примирення».