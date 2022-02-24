Европа готова принять беженцев из Украины

Европа. Фото: istock

https://racurs.ua/n167514-evropa-gotova-prinyat-bejencev-iz-ukrainy.html

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Европейский Союз подготовил план для приема беженцев из Украины.

ЕС работал неделями, «чтобы быть готовым к худшему, если это произойдет». Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Мы имеем со всеми странами-членами на передовой четкие планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно принять этих беженцев из Украины, — сказала президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляен надеется, что беженцев не будет много, но ЕС полностью готов к таким событиям. В то же время глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что страна готовится к принятию волны беженцев из Украины после того, как Путин начал военную агрессию.

Мы должны относиться к этому очень серьезно — будет волна беженцев, которая пойдет в нашу страну. Люди, которые будут спасаться от бомб, которые уже взрываются по всей Украине. Люди, которые убегут, защищая свою жизнь, здоровье и достоинство, — отметил глава МВД.

Он добавил, что Польша будет «солидарна со всеми братьями-украинцами». Он добавил, что Польша будет поддерживать «украинское государство, украинский народ, каждого из наших соседей-украинцев».

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Там добавили, что вскоре будет создано девять пунктов приема беженцев. Они будут расположены в городах Дорогуск, Долгобычев, Зосин, Гребенное (Любельское) и в Корчевой, Медице, Будомире и Кращенке на Подкарпатье. Дополнительный пункт будет построен в Перемышле на железнодорожном вокзале.

Напомним, ранее мы сообщали, что две цели вторжения России в Украину назвали в Офисе президента. У Владимира Зеленского считают, что цель нападения на Киев — «обезглавление» власти и принятие пакта о «примирении».