Байден - Москва ответит за это «запланированное» нападение на Украину

https://racurs.ua/n167516-bayden-moskva-otvetit-za-eto-zaplanirovannoe-napadenie-na-ukrainu.html

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Джо Байден, президент США, заявил, что «запланированное и неспровоцированное» нападение России на Украину будет иметь катастрофические последствия, за которые Москва понесет наказание. В то же время оппозиционная лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала действия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина «актом вероломной агрессии», а соучастие диктатора Александра Лукашенко — «государственной изменой».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Европа и свободный мир» должны немедленно ответить на преступную агрессию России против Украины и остановить Путина жесточайшими санкциями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудили «преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную атаку» России на Украину. Стороны также обсудили «скоординированный ответ Североатлантического альянса».

Ранее президент США Джо Байден заявил:

Путин намеренно избрал войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать объединенно и решительно. Мир привлечет Россию к ответственности.



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