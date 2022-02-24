Байден — Москва відповість за цей «запланований» напад на Україну

https://racurs.ua/ua/n167516-bayden-moskva-vidpovist-za-cey-zaplanovanyy-napad-na-ukrayinu.html

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Джо Байден, президент США, заявив, що «запланований і неспровокований» напад Росії на Україну матиме катастрофічні наслідки, за які Москва нестиме покарання. Водночас опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська назвала дії президента країни-агресора РФ Володимира Путіна «актом віроломної агресії», а співучасть диктатора Олександра Лукашенка — «державною зрадою».

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «Європа та вільний світ» мають негайно відповісти на злочинну агресію Росії проти України та зупинити Путіна найжорсткішими санкціями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудили «умисну, неспровоковану і невиправдану атаку» Росії на Україну. Сторони також обговорили «скоординовану відповідь Північноатлантичного альянсу».

Раніше президент США Джо Байден заявив:

Путін навмисне обрав війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Лише Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть об'єднано та рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності.



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