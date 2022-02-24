Javelin підсмажили танки РФ біля Сум. Фото: Facebook

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Біля Сум ПТРК Javelin, які України отримала від НАТО, підсмажили 15 російських танків.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

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Під прицільний вогонь БПЛА Bayraktar потрапили росіяни з 1-ї гвардійської танкової армії, що без запрошення завітали на українську Харківщину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп. Деякі місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють про захоплення росіянами міста Охтирка, розташованого на півдні Сумської області. Очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, заявив у відеозверненні, що окупанти контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією і до Чернівецької області.