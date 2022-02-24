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Британія готує нищівні санкції проти РФ, Джонсон закликав Європу не мовчати

Британія готує нищівні санкції проти РФ, Джонсон закликав Європу не мовчати

24 лют 2022, 17:08
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Агресію Росії в Україні прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він попередив про «немислимі наслідки» бездіяльності Заходу у зв’язку з вторгненням Росії. Про це він заявив у спеціальному зверненні до нації, повідомляє BBC.

Джонсон додав, що Захід має досягти політичної та економічної ізоляції президента Путіна.

Бомби сиплються на ні в чому не винне населення. Величезне вторгнення йде суходолом, повітрям і морем. Це не якась далека країна, яку ми мало знаємо, — сказав політик.

Також британський прем'єр не вірить, що російський диктатор підпорядкує собі національне почуття українців.

Ми не можемо допустити, щоб цю свободу було знищено. Ми не можемо і не відводитимемо погляд, — заявив Джонсон.

Він нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн Європи, яка надіслала оборонне озброєння Україні.

Інші союзники взяли приклад, і Велика Британія зробить більше, сказав політик, не вдаючись у подробиці.

Сьогодні разом із нашими союзниками ми погодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних зупинити російську економіку, — анонсував Джонсон.

За його словами, Європа також має колективно відмовитися від залежності від нафти та газу, які дали Путіну контроль над Європою.

Нагадаємо, війна Росії проти України ведеться у багатьох містах. Станом на 24 лютого 14.00 Росія втратила сім літаків, чотири вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу.



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ЗСУ взяли в полон перших російських військових у зоні ООС. Однак окупанти змоги захопити Генічеськ та Нову Каховку в Херсонській області.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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