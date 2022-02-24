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Ракурс
Гостомель под Киевом обстреливают оккупанты, Нацгвардия сбила вертолеты

Гостомель под Киевом обстреливают оккупанты, Нацгвардия сбила вертолеты

24 фев 2022, 18:03
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Вторжение России в Украину продолжается — бригада быстрого реагирования Нацгвардии дала бой в Гостомеле Киевской области.

Гвардейцы сбили три вертолета из 34. В то же время работала российская штурмовая авиация. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Отмечается, что украинцам пришлось нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант.

В настоящее время бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава.



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Напомним, остров Змеиный атаковали корабли ВМФ РФ. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону.

Источник: Ракурс


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