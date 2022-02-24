Протестуйте не только в Инстаграм — Зеленский к россиянам

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выходить на антивоенные демонстрации в городах РФ. В новом обращении президент призвал украинцев всеми силами поддерживать наших защитников.

Зеленский отметил, что многие россияне шокированы наступательными действиями России.

Некоторые россияне уже призывают в соцсетях, что они против войны. Мы видим это. Но руководство Российской Федерации это вряд ли увидит. Поэтому просьба). Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы, украинцы, находимся на своей земле. Вы — русские, сейчас ваши военные начали войну в нашем государстве, — призвал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы россияне высказались против войны с Украиной на Красной Площади или на улицах Москвы, Петербурга и других городов, а не только в Инстаграм.

Никто из Украины не заставит отдать наш суверенитет. Россия превращается в ДНР в железный занавес. Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь мира, — заявил глава государства.

Зеленский призвал украинцев помогать армии и вступать в органы терробороны. Он считает, что если мировые лидеры не помогут Украине, то война постучится и в их двери.

Кроме того, Зеленский объявил о создании антипутинской коалиции. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам президента, он разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Негаммером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

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